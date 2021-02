Allemagne : Vaste opération contre le crime organisé à Berlin

Plusieurs centaines de policiers ont mené ce jeudi, dès l’aube, des perquisitions à Berlin et ses environs visant le milieu du crime organisé.

La police a arrêté deux suspects dans le cadre d’une enquête sur du trafic de drogue et d’armes, ont indiqué les autorités Plus de vingt mandats de perquisition ont été exécutés lors de cette opération qui a débuté à l’aube dans la capitale allemande et la région voisine du Brandebourg, a indiqué le parquet de Berlin, sur Twitter.