Drogues – Vaste opération contre un réseau de trafic de cocaïne en Belgique

Belgique et Pays-Bas, plaques tournantes

La Belgique et les Pays-Bas sont devenus les principales plaques tournantes du trafic de cocaïne à destination de l’Europe, supplantant l’Espagne, ancienne première voie d’entrée, selon un rapport d’Europol publié en septembre. En 2020, les saisies de cocaïne à Anvers se sont élevées à un total de 65,6 tonnes, nouveau record. La Colombie, le Brésil et l’Équateur se classent aux trois premières places pour les pays expéditeurs.

Le 18 octobre, la justice belge avait annoncé le démantèlement d’une organisation criminelle qui utilisait notamment le réseau de communications Sky ECC. Ce réseau est soupçonné d’avoir importé en Belgique plus de 15 tonnes de cocaïne via les ports d’Anvers et de Rotterdam, avec des ramifications en Espagne et en Colombie.