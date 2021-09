Genève – Vaste opération de géothermie victime de vandales

Nuisances sonores «considérables»

Lancée le 13 septembre pour une durée de six semaines, la campagne «a mal débuté», admet la régie. Outre les dommages causés aux boîtes oranges, les véhicules chargés de cartographier les entrailles du territoire cantonal ont parfois causé des nuisances sonores «considérables». Plus importantes qu’annoncées initialement, elles ont aussi duré davantage que prévu. «Nous avons déjà pris des mesures correctives, informent les SIG. Les camions les plus bruyants ont été retirés des opérations. Nous évitons aussi de concentrer trop de personnel et de matériel sur les différents sites de prospection, afin de limiter les nuisances.»