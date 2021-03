Belgique : Vaste opération de police contre le crime organisé

Plus de 1500 policiers ont procédé des perquisitions à travers tout le pays. Les autorités visaient principalement le trafic de cocaïne. La Belgique est un point névralgique des ramifications internationales.

Principale porte d’entrée en Europe de la cocaïne venue d’Amérique du Sud, le gigantesque port d’Anvers est régulièrement le théâtre d’opérations de police et de saisies douanières. (image d’archive)

Une vaste opération de police contre le crime organisé a été menée mardi en Belgique, mobilisant plus de 1500 policiers appuyés par des unités spéciales à travers tout le pays, a-t-on appris auprès du parquet fédéral.

Au terme de quelque 200 perquisitions, «plus d’une dizaine» d’interpellations ont eu lieu en début de matinée, et plusieurs centaines de milliers d’euros ont été saisies, a précisé à l’AFP une source judiciaire, parlant d’une opération visant «une organisation criminelle tentaculaire».

Selon le parquet fédéral, il s’agit d’«une des plus grandes opérations jamais organisées sur le territoire belge» en termes d’effectifs déployés. L’opération vise notamment des trafiquants de drogues, en particulier impliqués dans le trafic de la cocaïne, avec des ramifications internationales.

Port d’Anvers, point d’entrée de la cocaïne en Europe

Principale porte d’entrée en Europe de la cocaïne venue d’Amérique du Sud, le gigantesque port d’Anvers est régulièrement le théâtre d’opérations de police et de saisies douanières. En 2020 les autorités belges ont saisi près de 65,5 tonnes de cocaïne à Anvers, soit un nouveau record. Depuis 2013 les volumes interceptés ont été multipliés par environ quatorze.

Ce trafic, organisé en partie depuis les Pays-Bas, génère une criminalité de plus en plus importante dans la région d’Anvers et la province voisine du Limbourg (nord).