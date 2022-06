Servion (VD) : Vaste opération de police pour coincer quatre jeunes braqueurs

Jeudi, des patrouilles ont été vues en plusieurs points stratégiques près de Lausanne et de Châtel-Saint-Denis (FR), notamment. Les forces de l’ordre ont réussi à interpeller les auteurs du brigandage, durant lequel une jeune femme a été légèrement blessée.

Une intervention de police de grande ampleur a été déployée jeudi après-midi. Des patrouilles de police ont été aperçues en plusieurs points stratégiques du canton de Vaud, notamment sur les hauts de Lausanne, et près de plusieurs entrées et sorties d’autoroute de la région lausannoise ainsi qu’à Vevey et Châtel-Saint-Denis (FR) notamment. Contactée dans l’après-midi, la police cantonale vaudoise assurait qu’il n’y avait «pas de quoi avoir peur, aucune crainte».

La raison de cette vaste opération a été précisée en fin de soirée, dans un communiqué: vers 13h15, la boulangerie située au centre du village de Servion a été le théâtre d’un braquage. Trois individus ont menacé les deux employées présentes ainsi qu’un client. Ils se sont emparés de l’argent de ce dernier et se sont ensuite fait remettre le contenu de la caisse du commerce, avant de prendre la fuite en voiture. Une des victimes, une Suissesse de 22 ans, a été légèrement blessée et toutes sont choquées.

Un important dispositif de recherches a aussitôt été mis en place par la police vaudoise et les polices cantonales fribourgeoise, valaisanne et neuchâteloise, ainsi que les polices municipales vaudoises qui ont appuyé leurs consœurs. Des inspecteurs de la police de sûreté, des patrouilles des gardes-frontières ainsi qu’un hélicoptère ont également été engagés dans ces opérations.

Et ce vaste déploiement a payé puisque les quatre suspects ont été interpellés le jour même à Châtel-Saint-Denis, par une patrouille fribourgeoise et vaudoise. Il s’agit de deux mineurs, suisses, de 17 ans ainsi que d’un Suisse de 18 ans et d’un Anglais de 19 ans. Trois d’entre eux habitent le canton de Vaud et le quatrième est domicilié dans le canton de Fribourg.