Genève : Vaste opération européenne contre la traite d’êtres humains

L’opération européenne a permis l’arrestation de 254 suspects (dont un à Genève) et l’identification de 910 victimes potentielles, dont des cas d’exploitation sexuelle de mineurs en Angleterre et en Croatie. Les policiers ont agi aux frontières, dans des gares, des maisons close et des salons de massage, mais aussi au sein d’hôpitaux et dans des lieux d’accueil pour migrants.