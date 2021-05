Mafia : Vaste opération policière européenne contre la ‘Ndrangheta

Une opération policière vise la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta, en Italie et dans plusieurs pays européens. Cette organisation criminelle est notamment active dans le trafic de drogue.

L’Italie a annoncé mercredi une vaste opération de police dans la péninsule, en Allemagne, en Espagne et en Roumanie contre la ‘Ndrangheta, la tristement célèbre mafia calabraise (sud).

«Une opération de police judiciaire appelée «PLATINUM-DIA» contre la ‘Ndrangheta est en cours en Allemagne, en Roumanie, en Espagne et sur tout le territoire national», indique un communiqué de la Direction nationale des enquêtes antimafia (DIA). Cette opération est coordonnée par le parquet de Turin (nord), précise le communiqué.

Elle vise deux clans de la ‘Ndrangheta, la famille Agresta et la famille Giorgi, cette dernière étant accusée de trafic de drogue international, dans plusieurs régions en Italie et en Allemagne.

Des centaines d’agents mobilisés

«Plus de 200» membres de la DIA, «une centaine» de policiers et gendarmes, soutenus par des hélicoptères et des unités cynophiles ainsi qu’un régiment militaire, participent à cette opération, sur le territoire italien, tandis que «500 agents» y participent dans les trois autres pays, selon la même source.

De nombreuses mises sous séquestre de biens d’une valeur de «nombreux millions d’euros» ont été effectuées dans le cadre de cette opération. Une conférence de presse du parquet et des enquêteurs est prévue à 09h00 GMT.

La ‘Ndrangheta calabraise a depuis longtemps dépassé la Cosa Nostra sicilienne, en tant que plus grande organisation mafieuse d’Italie, et elle est considérée comme l’un des syndicats du crime les plus puissants du monde en raison de son contrôle de la majeure partie de la cocaïne entrant en Europe.