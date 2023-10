LGBT, femmes, prêtres mariés: des cardinaux interpellent le pape

Cinq cardinaux conservateurs ont publiquement demandé au pape François de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l’ordination des femmes, deux jours avant l’ouverture d’une grande réunion au Vatican sur ces sujets controversés.

L’Eglise a «besoin de grandir dans sa compréhension»

Dans ce document officiel publié par deux blogs spécialistes du Vatican et consulté par l’AFP, ces cardinaux interpellent le pape sur la bénédiction des couples de même sexe, l’ordination des femmes ou encore les conditions de l’absolution. Interrogé, le Vatican a renvoyé vers une réponse de sept pages où le pape affirme que la «Révélation divine» est «immuable», tout en affirmant que l’Eglise a «besoin de grandir dans sa compréhension».

N’étant pas satisfaits de cette réponse, les signataires ont reformulé leurs «Doutes» («Dubia» en latin) et publié une lettre ouverte aux catholiques, diffusée par ces blogs. Ils y expliquent avoir, «devant la gravité de la matière», le «devoir d’informer» les fidèles «afin qu’(ils) ne soient pas sujets à la confusion, à l'erreur et au découragement».

Ces cinq cardinaux, nommés par Benoît XVI et Jean Paul II et connus pour leurs positions conservatrices, sont le cardinal allemand Walter Brandmüller, l’Américain Raymond Burke, le Mexicain Sandoval Íñiguez, le Guinéen Robert Sarah et le cardinal Joseph Zen, ancien évêque de Hong Kong. Aucun n’a de fonction dans le gouvernement du Saint-Siège.