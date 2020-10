Pandémie : Vatican: quatre gardes suisses positifs au coronavirus

Plusieurs cas de coronavirus ont été détectés ce week-end au sein de la Garde pontificale suisse.

Quatre membres de la Garde suisse pontificale ont été testés positifs au coronavirus durant le week-end. Ils présentent des symptômes du Covid-19 et se trouvent actuellement en isolement, a annoncé ce lundi le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

Ces cas s’ajoutent à trois autres personnes testées positives ces dernières semaines, a-t-il ajouté. Les autorités cherchent à déterminer qui a pu être en contact avec les personnes infectées. Dans l’intervalle, tous les gardes suisses, en service ou non, devront porter un masque, à l’intérieur et à l’extérieur, et observer les mesures sanitaires prescrites, ajoute Matteo Bruni.