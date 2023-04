Criminalité en Suisse: Vaud a commis le plus d’infractions d’incitations à la haine

Selon des expertes, les victimes comme les témoins d’infractions sont de plus en plus sensibilisés. Photo d’illustration.

En 2022, en Suisse, la police a répertorié 346 infractions de discrimination, propos racistes et incitation à la haine. Un chiffre jamais enregistré. C’est aussi plus du double par rapport à 2018 (151) et 10% de plus qu’en 2021 (312). Si la Suisse centrale ne compte aucune infraction, le canton de Vaud est en tête de liste avec 107 actes répertoriés. Le canton de Zurich est en seconde position avec 50 infractions. Mais la dénonciation dépend des personnes concernées, rapporte Blick.