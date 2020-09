Coronavirus : Vaud a versé plus de 18 millions pour la culture

Plus de 500 demandes d’aide d’urgence émises par des acteurs du monde culturel vaudois ont été reçues par le Canton de Vaud à fin août. La cheffe du Service des affaires culturelles évoque un «raz-de-marée» de dossiers à traiter.

Vaud avait constitué au printemps un fonds d’indemnisation de 39 millions de francs, dont plus de 18 millions ont été versés à la fin août. (Photo d’illustration)

À fin août, Vaud avait reçu plus de 500 demandes et versé plus de 18 millions de francs aux acteurs du monde culturel. La deuxième étape pour le dépôt des demandes d’indemnisation court jusqu’au 20 septembre. Pour la suite, tout dépendra de la loi Covid actuellement traitée aux Chambres fédérales.