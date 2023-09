Un vaudois l'aurait venir du Kosovo pour ses pulsions sexuelles

Durant des mois, la jeune femme aurait subi des relations sexuelles non consenties (photo prétexte).

Au départ, tout portait à croire que c’était une belle histoire d’amour entre deux adultes bravant les interdits pour vivre ensemble. La romance a commencé à l’automne 2018, lorsqu’un quinquagénaire vaudois, séparé de sa femme, a fait la rencontre d’une trentenaire au Kosovo. Dès l’été suivant, la relation est devenue intime et le Vaudois s’est par la suite rendu plusieurs fois sur place pour voir son amoureuse. Mais déjà à l’époque, il lui aurait imposé des pratiques sexuelles non consenties, comme la pénétration anale ou l’éjaculation faciale. Malgré tout, elle a accepté d’emménager chez lui, explique «24 heures». Et c’est d’ailleurs lui qui aurait organisé sa venue, y compris la traversée de la frontière sans les autorisations nécessaires.