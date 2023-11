Vaud: Acheter des clopes reste facile pour de nombreux mineurs

Ces dernières considèrent que les machines exigeant la lecture d’une pièce d’identité sont plus efficaces que la distribution de jetons par les tenanciers de bar, par exemple. Le Canton constate tout de même «une évolution positive». Lors des achats-tests précédents, les refus de vendre aux mineurs étaient «notablement plus rares», lit-on ce mercredi, dans un communiqué. En 2011, 70% des points de vente avaient vendu du tabac aux mineurs.

Sur la base de ces résultats préliminaires, «des améliorations doivent encore être apportées par les points de vente pour restreindre l’accessibilité des produits du tabac aux jeunes et respecter le cadre légal», considère le Canton. Comme annoncé en mai dernier par les conseillères d’Etat Isabelle Moret et Rebecca Ruiz, d’autres séries de tests sur la vente de tabac et d’alcool seront effectués jusqu’en 2026.