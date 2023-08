«Après l’opération, ma femme avait eu peur de ne jamais nous revoir»

«Comment réagiriez-vous si vous vous réveilliez un matin et que le pilier de la famille n’était plus là? (…) Ce jour-là, ma vie a basculé à jamais. Elle a été détruite.» C’est en ces mots que s’est exprimé, toujours dévasté, le mari de Sophia*, qui a découvert son épouse morte sur le canapé, un matin d’été 2017. C’était trois semaines après un accouchement par césarienne à l’Hôpital de Morges. Cette maman de 31 ans est décédée des suites d’une infection rénale. Accusé d’homicide par négligence , le médecin-chef qui était son référent pendant son hospitalisation, est jugé ces jours au Tribunal de police à Nyon (VD). Ce deuxième jour d’audience a été consacré aux proches de la défunte.

Six ans après la disparition de sa femme, le père de famille ne s’en remet pas. «Je vis et survis pour mes trois filles (ndlr: âgées de 6, 10 et 13 ans). Elles sont ma force. (…) Moi, j'ai perdu mon rêve et ma raison d’être.» «Elle avait tellement d’amour pour ses filles», a renchéri la mère de Sophia, en parlant de sa fille. «À Pâques et aux anniversaires, il manque quelqu’un…», soupire-t-elle. Pour le frère aîné, qui a toujours admiré la positivité sans limite de sa sœur, «sa mort a été un effondrement. Je n’ai jamais imaginé des complications d’une telle ampleur, et je m’en suis voulu.»