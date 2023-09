Après l’ouest lausannois, les gitans forcent le passage à Rennaz

«La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a plus aucun véhicule à Aclens. Plus de la moitié des 70 caravanes se sont garées sur des places officielles en Suisse ou sont parties à l’étranger», rapporte Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Pour rappel, non loin de Noville, l’aire de transit de Rennaz propose déjà 42 places. Mais celles-ci ne suffisent plus pour accueillir tous ceux qui le désirent.