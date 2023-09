Vaud: Autoritarisme reproché à la direction de la HEP

La Haute École pédagogique (HEP) du canton de Vaud est dans la tempête. Un article paru dans «L’Éducateur», organe du syndicat des enseignements romands, en juin, dépeint la situation endurée par les collaborateurs de la HEP. Ces derniers évoluent dans une ambiance morose où de «multiples problèmes liés à une gouvernance en manque avéré de transparence et visiblement maltraitante» auraient poussé les uns à la démission et les autres en arrêt maladie. Dans les services communication et ressources humaines, huit départs ont ainsi été enregistrés entre juin et septembre sur un peu plus de 20 employés.