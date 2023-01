Vaud avait prévenu Berne du caractère dangereux du djihadiste

Morges (VD) : Vaud avait prévenu la Confédération du danger que représentait le djihadiste

Condamné à 20 ans de prison pour avoir tué le client d’un kebab près de la gare de Morges en 2020, le jihadiste turco-suisse était connu des services de police vaudois. Au point que les autorités cantonales avaient alerté Berne. Le sympathisant de l’EI avait déjà fait parler de lui en avril 2019, lorsqu’il avait tenté de faire exploser une station-service de Prilly. La manœuvre avait échoué et il avait été arrêté et emprisonné le lendemain. Le vingtenaire était alors resté un an et trois mois en détention provisoire. Il avait été libéré en juillet 2020, deux mois avant de commettre l’irréparable.