Vaud: Blonay-St-Légier dit non à un projet immobilier de Nestlé

Oui ou non à huit immeubles qui devraient attirer 150 à 250 nouveaux habitants sur une parcelle constructible de 1,8 hectare appartenant à Nestlé? C’est par un niet à 66,3% que les citoyens de Blonay-Saint-Légier ont rejeté le Plan d’affectation baptisé «En Praz Grisoud» . Le taux de participation est de 52%. «Désormais, la constructibilité de la parcelle «En Praz Grisoud» sera gérée dans le cadre du Plan d’affectation communal (PAcom) actuellement en cours d'élaboration. Dans ce contexte, des consultations participatives seront organisées et la population sera conviée à y prendre part, comme cela a été le cas jusqu’à présent», explique Alain Bovay, syndic de Blonay – Saint-Légier.

Ce rejet du projet immobilier a été salué par les Verts. «Ce résultat est un signal fort adressé aux autorités: en refusant le projet, la population exprime son souhait d'introduire un moratoire dans la frénésie du développement immobilier de la commune. Le débat public, le débat politique et la participation de la société civile doivent remplacer la course aux projets immobiliers privés concoctés en milieu fermé et sans coordination», ont taclé les écologistes.