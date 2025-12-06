Crissier: un braquage échoue dans une station-service, l'auteur en fuite

Un homme armé a tenté de se faire remettre la caisse d'une station-service à Crissier mercredi soir avant de prendre la fuite. Des témoins sont recherchés.

Image d'illustration. ©Driton Iljazi / Police cantonale vaudoise

Mercredi vers 20h, un homme a pénétré dans une station-service située à Crissier et, sous la menace d’une arme, a présenté à une employée un billet lui ordonnant de lui remettre la caisse. Devant le refus de cette dernière, il a pris la fuite à bord d’une Opel Astra blanche. L’employée n’a pas été blessée, annonce ce samedi la police vaudoise.

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le but de retrouver l'auteur de cette tentative de brigandage. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. La police cantonale lance un appel à témoins. Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur ce braquage sont priées d’appeler le 021 343 15 10 ou de contacter le poste de police le plus proche.

Le signalement de l’auteur est le suivant: homme, type Europe de l’Est, 20-25 ans, environ 170 cm, corpulence normale, portait des vêtements noirs (bonnet, tour de cou, veste doudoune, pantalon de training), ainsi que des chaussures noires avec semelles blanches. Il circulait à bord d’une Opel Astra blanche.