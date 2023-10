Vaud: Clin d’oeil de l’histoire pour un timbre dédié au père du velcro 

Parfois, le hasard fait bigrement bien les choses… Une petite structure du Gros-de-Vaud s’est glissée dans un gros marché entre La Poste et Cartor, une entreprise basée en France, spécialisée dans l’édition de timbres de prestige et active dans 180 pays. Après avoir obtenu un mandat pour quelque 170’000 timbres de collection en hommage au savant vaudois George de Mestral , inventeur du velcro, Cartor a fait un appel d’offres pour la confection de 340’000 morceaux en velcro. Spécialisée dans la vente en gros, l’entreprise Velcrotex basée à Assens (VD) a posé son dossier. «En janvier dernier, Cartor m’a confirmé que le mandat nous a été confié», relève Anne-Claude de Mestral, la patronne de la petite structure.

«Mieux vaut tard que jamais»

Une bonne nouvelle et une jolie coïncidence puisqu’Anne-Claude se trouve être l’épouse d’un des petits-fils de l’ingénieur vaudois, auquel La Poste rend hommage. Une descendance dont ignorait tout Cartor et le géant jaune lui-même. «Je suis fière et contente de ce joli clin d’œil de l’histoire», sourit la patronne de 50 ans. «La Poste a attendu près de septante ans pour rendre hommage à mon grand-père, dont l’invention a été considérée parmi les plus ingénieuses du XXe siècle. Mais mieux vaut tard que jamais», glisse Pierre de Mestral, époux d’Anne-Claude.