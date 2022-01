Cybersécurité - Vaud collabore avec d’autres cantons en vue de créer un «cloud» souverain

Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH).

En collaboration avec d’autres cantons romands, Vaud a annoncé, jeudi, s’apprêter à mener une étude de faisabilité à la hauteur de 100’000 francs pour la création d’un «cloud souverain», soit un «coffre-fort de données». «C’est une question de territorialité . Il est fondamental que la S uisse puisse garantir un accès permanent aux données de ses citoyens », a déclaré Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), lors d’une conférence presse.

Le Canton a profité de l’occasion pour faire un point de la situation sur les autres aspects de sa politique de cybersécurité. Celle-ci s’inscrit dans la stratégie numérique, adoptée en 2016, et vise à promouvoir l’innovation et garantir la cohésion sociale. L’Etat de Vaud octroie pr ès de 20 millions de franc s sur dix ans à la sécurité informatique . Près de 450 personnes œuvrent actuellement à la Direction générale du numérique et des systèmes (DGNSI).