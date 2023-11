Vaud: Communes de La Côte partagées sur la 3e voie de l’autoroute

Le projet de construction d’une 3e voie autoroutière d’ici 2041, notamment entre Nyon (VD) et le Vengeron (GE), fait beaucoup parler de lui depuis son approbation par le Conseil fédéral, fin octobre. Le débat voit s’entrechoquer les arguments, entre impératifs écologiques, de mobilité – pas forcément la même selon les avis – mais aussi développement de la région, hausse de la population et saturation de l’axe actuel. Le journal « La Côte » a pris la température auprès de 14 communes de la région nyonnaise et de la frontière valdo-genevoise.

Nyon et plusieurs municipalités voisines, qui craignent notamment un appel d’air sur la ville – et donc de nouvelles nuisances – ainsi que des dommages à l’environnement, ont déjà fait part de leur opposition; tout comme la Ville de Genève. Sur La Côte toujours, mais plus près du canton de Genève, autre son de cloche. Des élus mettent en avant l’augmentation massive de la population dans la région ces dernières années, à laquelle l’A1 sous sa forme actuelle ne serait plus adaptée. Une 3e voie permettrait ainsi, selon ces communes, de mieux absorber les besoins en mobilité; et ce, dans des zones dont une partie sont dépourvues de gares, notamment. Certains réclament aussi une nouvelle sortie entre Mies (VD) et Versoix (GE) – un projet débattu depuis des décennies. La plupart des municipalités de La Côte espèrent par ailleurs une voie réservée aux transports publics ou à la mobilité douce, sur l’A1.