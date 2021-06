Démographie : Vaud comptera probablement un million d’habitants en 2044

Le canton de Vaud passerait le cap du million d’habitants dans un peu plus de 20 ans, malgré un taux de croissance à la baisse. Certaines régions pourraient évoluer plus vite que d’autres.

D’ici 2044, la population vaudoise franchira certainement le cap du million d’habitants. C’est ce que prédit Statistique V aud , avec les premiers résultats d’une étude publiée ce mardi. Avec un taux de croissance annuel moyen de 0,8%, l’évolution de la population entre 2020 et 2050 devrait être plus lente que ces 20 dernières années (+1,4% en moyenne). En 2020, le canton comptait 815’000 habitants. Tous les scénarios prédisent d’ailleurs une nette accélération du vieillissement démographique, e n raison de l’arrivée à la retraite des générations de la seconde vague du baby-boom.

Différences régionales

L e sous-arrondissement de Romanel et les districts de Broye-Vully, de Nyon et du Gros-de-Vaud devraient connaître les hausses démographiques les plus importantes. Sur la période 2020-2040, leurs taux de croissance annuels moyens s eraient compris entre 1,1% et 1,4%. La Ville de Lausanne se place rait quant à elle au-dessous de la moyenne cantonale pour atteindre 157’000 habitants en 2040. Une évolution nettement plus basse que celle du canton est prédite pour les sous-arrondissements de la Vallée et du Pays-d’Enhaut.