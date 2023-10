Vaud: Contrat sur appel ou licenciement, les salariés doivent choisir

«Pour prendre soin des personnes âgées, il faut être bien soi-même. Beaucoup de mes collègues sont au plus mal. Les patients le ressentent.» Employée de La-Solution, Julie* a reçu une modification de contrat de cette société privée leader des soins à domicile dans le canton de Vaud. Le changement est censé entrer en vigueur en février 2024. «Il n’y a pas de taux d’activité déterminé. Je vais devoir bosser sur appel. Je ne sais ni combien je vais gagner à la fin du mois ni quel jour je travaille», s’offusque Nadia*. «Nous sommes en souffrance. Au boulot, il y a une ambiance de délation», explique une autre employée.

Deux syndicats mobilisés

Le document, dont nous avons reçu une copie, laisse peu de marges de manœuvre aux collaborateurs. Il stipule notamment qu’un refus du nouveau contrat est synonyme de résiliation des rapports de travail. Dans un courrier au Canton, les syndicats Syna et SSP dénoncent une violation de la convention collective de travail (CCT) du secteur sanitaire parapublic vaudois. «La CCT exige une mention du taux d’activité. Nous soupçonnons également que cette procédure est constitutive d’un licenciement collectif pour lequel les conditions légales ne sont pas respectées», souligne Catherine Friedli, du SSP.

«Neuf employés sur 146»

Directeur de La-Solution, Mourade Djaouti soutient que ces changements, bien que difficiles, ont été mis en place pour répondre aux besoins évolutifs des patients. «Les modifications contractuelles ne touchent que neuf de nos 146 employés. Nous avons veillé à ce que cette transition se fasse avec le plus de transparence et de concertations possibles. En témoigne notre collaboration étroite avec l’Association vaudoise des organisations de soins à domicile, qui nous a guidés tout au long du processus», a-t-il poursuivi. Selon lui, la commission du personnel de La-Solution a été impliquée dans chaque étape du processus: «Elle n’a formulé aucune objection ou préoccupation car toutes les démarches ont été effectuées dans le strict respect des normes et réglementations en vigueur. La-Solution reste profondément engagée à fournir des soins de qualité à nos patients tout en garantissant le bien-être de nos collaborateurs.»