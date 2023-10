Vaud: Le sanglier coûte deux fois plus cher que le loup

L'espèce se reproduit à vitesse grand V et fait l’objet d'une intense régulation. Entre 2018 et 2022, plus de 8230 sangliers ont été tirés dans le canton de Vaud. Après les dégâts records causés par l’espèce ces dernières années, les dépenses sont toutefois en net recul depuis deux ans. En vigueur depuis 2017, l’extension de la période de chasse du sanglier au printemps et à l'été n’y est pas étrangère. «Ce n'est pas encore gagné, on va maintenir la pression encore quelques années parce que l'espèce est tellement fertile et tellement prolifique que la situation peut se renverser très rapidement, en l'espace d'une année ou deux», a toutefois déclaré Frédéric Hofmann, le chef de la section chasse, pêche et surveillance du canton de Vaud à la «RTS».