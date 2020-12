Crise du coronavirus : Vaud débloque 37,4 millions pour les transports publics

Le Conseil d’État vaudois souhaite venir en aide aux transports régionaux et urbains, fortement impactés par la pandémie. Un décret en ce sens sera soumis au Grand Conseil.

La branche vaudoise des transports publics devra faire face cette année à des pertes de près de 100 millions de francs en raison de la pandémie. Le Conseil d’État a décidé d’allouer un montant exceptionnel de 37,4 millions pour soutenir le secteur et alléger les charges des communes. Un décret en ce sens sera soumis au Grand Conseil.

En Suisse, les entreprises de transports subventionnées par les pouvoirs publics n’ont pas le droit de faire des bénéfices. Leurs coûts non couverts sont financés par la Confédération, les cantons et les communes en fonction de règles de financement propres au secteur, rappelle le Département vaudois des infrastructures et des ressources humaines lundi dans un communiqué.