Exploitation humaine – Vaud dénombre 25 victimes de traite d’êtres humains chaque année

On les emmène en Suisse en leur promettant un travail bien rémunéré et un avenir meilleur. En réalité, ils – et majoritairement elles – se retrouvent menacés, leur passeport confisqué et forcés de travailler dans le milieu de la prostitution, de la construction, de la restauration ou de l’économie domestique. La traite et l’exploitation des êtres humains n’existent pas qu’à l’étranger.