Vaud: Des communes veulent une meilleure répartition des migrants

Sainte-Croix, Vallorbe ou encore Moudon font partie des communes vaudoises connaissant le plus haut taux de requérants d’asile en rapport à la population totale. Une situation qui dérange au sein de certaines instances communales. Le syndic de Sainte-Croix par exemple, commune qui connaît le plus haut ratio du canton avec 6,6% de demandeurs d’asile , s’est exprimé mercredi dans les colonnes de «24 heures» . L’élu déplore cette grande proportion, dans la mesure où d’autres communes ne jouent pas du tout le jeu, avec des taux inférieurs à 0,5%. Un discours auquel s’identifie la Municipalité de Bex, qui demandait déjà en avril dernier des comptes au Conseil d’État.

De son côté, Isabelle Moret, cheffe du Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), appelle au calme. La guerre en Ukraine ainsi que l’augmentation globale des demandes d’asile ont occupé une grande partie du temps de l’Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM). La situation désormais sous un meilleur contrôle, la question de la répartition des demandeurs d’asile au sein du canton peut être traitée plus en profondeur. Un groupe de travail réunissant le Canton, l’EVAM et des représentants des communes a d’ailleurs été créé il y a quelques mois pour réfléchir à cette thématique. La première rencontre a eu lieu mercredi dernier, nous apprend le quotidien vaudois.