Vaud: Des jeunes boivent moins grâce à une app du CHUV

Boire un à deux canons par jour lors d’un repas pour un homme de 30 ans reste par exemple moyennement risqué, mais on voit tout de même que 40% à 70% des personnes de cet âge boivent moins. Le risque augmente dès que le seuil des 5 doses d’alcool en un jour est atteint pour un homme, et 4 pour une femme.

Consommation en baisse de 10%

Une femme de 30 ans qui boit 5 verres ou doses (lire encadré) par soir du jeudi au samedi est déjà clairement dans le rouge. Peut-être croira-t-elle se situer dans la norme, mais, d’après les données du CHUV, 98,3% des femmes de cet âge ont une consommation moins importante. «Ce qui est très frappant avec l’alcool, c’est que plus on boit, plus on a l’impression que les autres boivent autant que nous, voire plus», explique Nicolas Bertholet, coauteur de cette étude publiée jeudi dans le «British Medical Journal» et cité dans «24 Heures».