Vaud: protections hygiéniques gratuites pour femmes vulnérables

Dans les écoles nyonnaises également

La Municipalité de Nyon vient également d’accepter l’installation de distributeurs dans ses écoles. Les différents vestiaires et WC seront équipés, en tout, de 36 automates, explique «24 heures». L’investissement sera de 24’000 francs pour l’achat du matériel. Et 15’000 francs seront encore alloués chaque année pour financer des animations, dans le cadre de la stratégie pédagogique qui est en cours d’élaboration. «C’est encore un sujet tabou notamment auprès des garçons et dans certaines communautés», relève Stéphanie Schmutz, municipale en charge de la Cohésion sociale.