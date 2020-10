Coronavirus : Vaud: deux jours de congé pour les collaborateurs très impliqués

Les employés du CHUV et de l’administration cantonale qui se sont retrouvés en première ligne face à la pandémie vont se voir offrir des jours de compensation de la part de l’Etat.

Cela concerne la comptabilisation et le paiement des heures supplémentaires, mais aussi une possibilité pour les différents chefs de service d’accorder jusqu’à deux jours de congé. Le Conseil d’Etat précise bien que cette mesure ne s’appliquera qu’aux personnes «très fortement engagées et impliquées» dans la lutte contre la pandémie et dans le maintien du fonctionnement des services publics entre le 16 mars et le 31 mai.