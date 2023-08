«Docteur, vous seriez ressorti grandi en admettant avoir failli»

«Omission» à l’origine du décès

Aux yeux du Ministère public, «le principe «pas de nouvelles, bonnes nouvelles» n’est pas acceptable. Quand on a sollicité un avis urologique qu’on a considéré comme nécessaire, on s’en inquiète.» Trois jours après l’accouchement, le médecin-chef avait en effet demandé l’avis d’un urologue à propos d’un potentiel souci au niveau du rein gauche, mais il ne l’a jamais recueilli. «Cette omission est la conséquence de tout», a insisté le procureur, en se basant sur les conclusions du rapport d’autopsie.

«L’urologue a été interrogé 18 mois après les faits. Ce n’est pas étonnant qu’il ne se souvienne pas d’avoir été sollicité», a avancé M e Odile Pelet. L’avocate de l’accusé, qui a plaidé l’acquittement, admet néanmoins que «les échanges informels entre spécialistes et l’absence de formalisation ont leurs limites». Elle a ajouté qu’au moment d’arrêter les antibiotiques, soit moins de dix jours avant la mort de la patiente, l’obstétricien lui avait bien expliqué les signes à surveiller et lui avait dit de se rendre aux Urgences au moindre souci.

200’000 francs pour tort moral

Six ans après la disparition de la mère de famille, ses proches sont toujours dévastés. «On attendait une certaine franchise dans ce procès», regrette Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur de la mère et du frère de la défunte, qui a dénoncé le louvoiement du prévenu. Pour le veuf, Me Anissa Hallenbarter a réclamé 65’000 francs pour réparation du tort moral, et 45’000 francs pour chacune des trois filles, aujourd’hui âgées de 6, 10 et 13 ans.