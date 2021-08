Covid-19 - Vaud donne deux heures de congé aux élèves pour le vaccin

Pass Covid obligatoire pour le personnel de santé

La mesure, qui prendra effet dès le 15 septembre, concerne les établissements sanitaires publics et privés, les établissements médico-sociaux (EMS) et psychosociaux médicalisés (EPSM), les établissements socio-éducatifs (ESE) (à l’exclusion des ateliers à vocation productive et des établissements n'hébergeant que des mineurs), les pensions psychosociales (PPS), les homes non médicalisés (HNM), les centres d’accueil temporaire (CAT), les organisations de soins à domicile (OSAD) et les centres médico-sociaux (CMS).