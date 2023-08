Vaud: En prison pour avoir abusé des voyages en train sans billet  

Ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle et son état d’esprit n’ont pas joué en la faveur d’Aleksandre*, un prévenu géorgien de 49 ans. «Force est de constater qu’il fait fi des lois et des autorités en persistant à ne pas se conformer aux normes», a retenu le procureur Jérémie Muller dans son ordonnance pénale.

Déjà condamné avec sursis à deux reprises en 2022 pour des vols d’importance mineure dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, Aleksandre a multiplié les voyages sans billet dans les trains. Entre janvier et mars de cette année, les contrôleurs des CFF ont pincé le bientôt quinquagénaire à trente-sept reprises en situation de resquille entre Lausanne, Fribourg et Yverdon-les-Bains (VD).