Vaud: En prison pour deal et vol de…sirop

Un dealer gambien a pris des policiers en civil lausannois pour des clients et leur a proposé de la drogue.

Bakary* persiste à séjourner illégalement en Suisse. C’était déjà le cas entre février et mai 2022. Durant cette période, il s’était infiltré dans les locaux déserts des services sociaux de la Ville de Lausanne dont une porte avait été laissée entrouverte par inadvertance. Le Gambien de 29 ans y avait dérobé des tasses et du sirop.

Mais voleur de pacotille n’est qu’une des étiquettes de Bakary. Le jeune homme est aussi dealer. Un dealer qui a eu le malheur de confondre policiers en civil et clients toxicomanes. En février dernier, il a proposé de la coke et de l’ecstasy à des agents qui n’en avaient pas l’air. Il a été pincé sur-le-champ. De la coke et un joint de marijuana ont notamment été trouvés en sa possession.