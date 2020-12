Zurich, Vaud, Valais et Genève: ces quatre cantons sont ceux qui naturalisent le plus, en pourcentage de leur population étrangère. Ce sont les «taux bruts de naturalisation», plutôt que les chiffres absolus, qui ont été passés au crible par l’Office fédéral de la statistique dans le numéro 2/2020 de sa publication «Démos», publié ce jeudi, qui se penche ici sur les acquisitions de la nationalité suisse.

Vaud et Genève en tête

Pour les naturalisations des étrangers nés en Suisse, c’est le canton de Vaud qui est déclaré champion tandis que les cantons de Suisse centrale arrivent derniers. «Entre 2011 et 2018, Glaris est le canton qui présente le plus souvent le taux de naturalisation le plus bas chez les personnes nées en Suisse. Pour la même période d’observation, le canton de Vaud est le plus souvent en tête avec des taux supérieurs à 5%», notent les auteures du dossier.

D’autres données sociodémographiques ont été analysées. Les femmes sont légèrement plus nombreuses à obtenir le passeport suisse, et ce dans toutes les catégories d’âge. Les personnes mariées à un conjoint suisse le sont également plus que les célibataires ou les couples d’étrangers, notamment parce que l’obtention de la nationalité leur est plus facile. Enfin, la tranche d’âge des 15-19 ans est celle qui présente le taux de naturalisation le plus élevé.