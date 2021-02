Le canton de Genève est le plus cher en Suisse romande.

Sur la deuxième marche du podium, le canton de Zurich (1663 francs par mois). Suivent Schwyz (1612 francs) et Nidwald (1553 francs). Les cantons de Genève et de Vaud arrivent juste après avec des loyers mensuels moyens respectivement de 1508 francs et 1486 francs.