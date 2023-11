Vaud et Valais: alerte aux intempéries et inondations

Les personnes abonnées aux notifications du système d’alerte AlertSwiss ont reçu lundi après-midi un message mettant en garde contre les fortes précipitations attendues. Régions concernées: Est vaudois, Nord vaudois et Broye-Vully. Du côté de MeteoSuisse, les régions du Pays d’En-Haut, de Monthey-Val-d’Illiez et de Saanen sont concernées par un danger de degré 4 sur 5, soit un «fort danger».

Il faut s’attendre «à des inondations, des montées au niveau des eaux des ruisseaux et des lacs, à des glissements de terrain dans les versants raides et à des inondations dans les passages souterrains, les garages en sous-sol et les caves», écrit AlertSwiss. Une forte et rapide montée du niveau des eaux est aussi à craindre par endroits.