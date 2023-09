Vaud a 15 ans de retard en matière d’accueil extrascolaire

Le canton a quinze ans de retard en matière d’accueil, estime l’APE Vaud. Pixabay

Un couple qui habitait Pully, fatigué de se battre chaque année pour trouver une solution de garde pour ses deux enfants, a finalement pris une décision radicale: «Nous avons préféré déménager. On n’arrivait juste plus à jongler avec les horaires des uns et des autres.» La famille est arrivée dans sa nouvelle commune en juillet et, quelques jours avant la rentrée, «le réseau nous a trouvé une maman de jour», se réjouit le papa. Vaudois également, cet autre père déplore, quant à lui, être «sur une liste d’attente depuis huit mois. Et, finalement, ça n’a servi à rien. Nous n’avons plus de solution ni pour notre petit, qui a fait sa première rentrée, ni pour notre aîné, qui vient d’être changé d’école. Je ne sais pas comment on va faire.»

Ce qui agace le plus cet habitant de la Riviera, c’est le sentiment d’être abandonné par les autorités locales. «Légalement, les communes doivent fournir un accueil pour les enfants qui en ont besoin. Mais quand j’ai demandé des explications à la mienne, on m’a juste répondu qu’on ne pouvait rien faire de plus. Pourtant, ce n’est qu’une question de moyens!» peste-t-il. Sur le fond, il n’a pas tort, mais la loi recèle une subtilité qui fait toute la différence. «Elle ne mentionne pas de quantité précise ou qu’il faille une place pour chaque enfant. Les communes, qui ont beaucoup bataillé pour obtenir ça, n’ont donc pas d’autre obligation que de fournir un accueil. Peu importe qu’il soit insuffisant», déplore Marie-Pierre Van Mullem, présidente de l’APE Vaud. Et les mauvais élèves ne risquent rien. «Personne ne tire jamais les oreilles des communes. Personne ne les surveille. Cela dit, le vrai problème, c’est que le canton a quinze ans de retard en matière d’accueil extrascolaire. S’il est vrai qu’on a bien avancé ces dernières années, on s’est surtout lancés beaucoup trop tard», estime l’APE Vaud.

Le canton de Vaud enregistre une croissance moyenne de 1200 places par an. Il est donc parfaitement inexact de dire que les communes restent inactives. Mais il serait tout aussi inexact de dire que c’est suffisant. Sylvie Lacoste, directrice de la FAJE