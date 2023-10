Vaud: Footballeur devenu champion du monde de… kickboxing

«Je me suis entraîné deux à trois fois par jour, avec le football en plus. J’ai couru pratiquement dix kilomètres tous les matins et j’ai fait beaucoup de musculation», a expliqué le jeune homme de 22 ans à lacote.ch. Jason Kongolo a de qui tenir. Son grand frère, Yoann Kongolo, a été champion du monde de karaté à 20 ans avant de remporter plusieurs titres nationaux, continentaux et mondiaux en kickboxing. Comme quoi, bon sang ne saurait mentir…