Conseil d’État: Vaud affûte ses armes pour gérer la présence du loup

Le plan d’action compte intensifier le monitoring et le suivi local du loup, et approfondir les connaissances sur le comportement du prédateur, notamment en milieu pastoral.

Le canton de Vaud souhaite favoriser la coexistence entre les activités pastorales et le loup, en intensifiant les opérations de surveillance et de prévention. Tirant le bilan de l’année précédente et dans l’attente de la révision de la législation fédérale l’an prochain, le Conseil d’État dévoilé son plan d’action vendredi. Celui-ci prévoit une meilleure prise en charge des cas de prédation ainsi que le renforcement des ressources pour protéger les troupeaux.