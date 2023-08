Vaud/Genève: «Vigousse» condamné à verser un franc symbolique

Le journal «Vigousse» devra verser un franc symbolique au secrétaire général de Versoix. Le Tribunal civil de Lausanne a rendu son jugement dans le cadre de l’affaire qui oppose la commune genevoise et son haut fonctionnaire à la publication satirique depuis deux ans. L’hebdomadaire devra verser un franc symbolique et publier le jugement, relate la «Tribune de Genève». En septembre 2021, un article évoquait un «climat de terreur» et de «graves dysfonctionnements» dans l’administration.