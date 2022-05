Tests Covid : Vaud: «Gratuits jusqu’à ce que l’OMS déclare la pandémie finie»

Le Conseil d’État vaudois rejette la proposition de la Confédération de déléguer aux Cantons le financement des dépistages. Il refuse aussi de ressusciter l’app SwissCovid.

Tout le monde est pour une stratégie de tests, surtout si ce sont les autres qui paient. 20min/Celia Nogler

«À partir de janvier 2023, l’obligation de financer les coûts des tests incombera aux Cantons. Ils seront en outre contraints de maintenir une offre assez large.» Telle était la proposition de la Confédération dans sa dernière consultation des Cantons. Et les premiers retours qu’elle reçoit sont froids.

Le Canton de Vaud rejette catégoriquement cette option. «L’expérience acquise ces vingt-quatre derniers mois montre qu’il ne peut pas y avoir de stratégies de testing différentes d’un canton à l’autre. L’accès aux tests doit rester libre et gratuit jusqu’à ce que l’OMS déclare la fin de la pandémie», dit-il.

Laisser SwissCovid au cimetière

En effet, selon la proposition de Berne, chaque Canton pourrait décider de quels types de tests il prend en charge ou non, avec de simples recommandations non contraignantes à définir par l’OFSP. «Un changement dans la prise en charge des coûts des tests pendant les mois d’hiver, au cours desquels on peut s’attendre à une augmentation de la circulation virale, n’est pas tenable», conteste le Conseil d’État vaudois.

Il est à craindre que si des Cantons choisissent de ne plus payer et de laisser la facture aux personnes qui se font tester, celles-ci s’en passeront et il deviendra plus compliqué de surveiller l’évolution de l’épidémie.

Quant à la proposition de permettre une réactivation de l’application de traçage SwissCovid, le gouvernement vaudois ne veut pas non plus en entendre parler. «Ce système n’a en réalité jamais démontré son efficacité et cela deviendra encore plus vrai si l’on se dirige vers une situation endémique. De plus, le principe de proportionnalité n’est plus respecté maintenant que des vaccins et les traitements existent», relève-t-il.