Primes maladie : Vaud: hausse modeste et résultat «encourageant»

La hausse des primes ne sera que de 0,9% mais elle variera beaucoup d’un assureur à l’autre, relève le gouvernement. En Valais, on annonce des subsides record. Dans le Jura, on conteste la hausse.

La progression moyenne, tous modèles et franchises confondus, est de 0,9% par assuré, soit 3,2 francs supplémentaires par mois. Elle est légèrement supérieure à la moyenne suisse, de 0,5%, indique mardi le canton de Vaud.

En revanche, les différences constatées entre les assureurs sont notables, soulignent les services de la conseillère d’Etat en charge de la santé Rebecca Ruiz. Pour les primes standards, les caisses les plus importantes du canton (plus de 10’000 assurés) proposent des hausses pour les adultes qui varient entre 0% (Assura, Intras, CSS) et +6.5% (Sanitas).