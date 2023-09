Vaud: Il conduit des enfants et s’endort sur l’autoroute

Malaise vagal

Le chauffeur de l’autocar scolaire a notamment déclaré à l’éducateur qui accompagnait les enfants qu’il ne se sentait pas en forme. Et ce qui devait arriver arriva. Aux environs de 11h50, alors que le véhicule se trouvait sur l’A1, à hauteur de l’échangeur de Villars-Ste-Croix (VD), le quinquagénaire a fait un malaise vagal. Le véhicule circulant en direction de Lausanne a dévié de sa trajectoire et a frôlé la barrière de sécurité de la berme centrale. Par chance, l’éducateur qui se trouvait à côté du quinquagénaire a eu le bon reflexe: il s’est saisi du volant, a laissé la voiture décélérer et l’a immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence.

Procédure pénale

Quelques instants plus tard, le chauffeur professionnel a pu reprendre ses esprits. Mais, même si tout le monde s’en est sorti sans une égratignure et qu’il y a eu plus de peur que de mal, une procédure a été ouverte. Le conducteur a été condamné par ordonnance pénale pour sa négligence fautive. Il a écopé d’une peine de 30 jours-amende à 50 francs avec un sursis de trois ans et à une amende de 300 francs.