Vaud: Il refuse de sortir du taxi car son téléphone est en chargement

Du client hyper sympa à l’éternel insatisfait, les chauffeurs de taxi voient au quotidien des profils bien différents. Et parfois, ils se retrouvent dans des situations aussi déroutantes qu’improbables. Dieudonné* en a eu un aperçu en avril 2022 vers 2h du matin quand Jorge* est monté dans sa voiture pour une course à Prilly (VD). Durant le trajet, avec l’accord du conducteur, le client portugais a mis son téléphone à charger.

Mais, une fois à destination, et après avoir payé, il a tout bonnement refusé de sortir du véhicule au motif que la batterie de son appareil n’était pas suffisamment chargée. Dieudonné, qui ne voulait pas perdre du temps en cédant aux caprices du jeune homme, a débranché le câble et a demandé à Jorge de s’en aller. Contre toute attente, celui-ci a vu rouge. Le taximan a successivement reçu deux coups de poing, dont un qui a provoqué une tuméfaction de la lèvre.

Intervention de la police

Alertée par Dieudonné, la police est intervenue. Mais l’arrivée des agents a eu le don d’irriter davantage Jorge. Les forces de l’ordre ont dû intervenir vigoureusement pour maîtriser et menotter le Portugais de 28 ans. Les agents ont trouvé sur lui 8,2 grammes de marijuana et 1 gramme de résine de hasch. Le test salivaire de dépistage de drogue a révélé la présence d’amphétamines, de métamphétamines et de THC.