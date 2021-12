Vaud impose le masque sur ses marchés dès samedi

Troisième dose pour tout le monde

Le canton recommande également le télétravail. Et dans les espaces clos, même dans les véhicules utilisés dans le cadre professionnel, où se tiennent plus d’une personne, le masque facial est obligatoire, dans la mesure où il est compatible avec l’exercice de l’activité.

Le rappel de vaccination va également être généralisé: dès le 6 décembre, par toutes les personnes de 50 ans et plus et pour tous les personnels de santé qui travaillent en contact direct avec les patients. Dès le 13 décembre, pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Le canton espère pouvoir vacciner toutes les personnes concernées (384’000) d’ici fin janvier 2022.