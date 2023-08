Vaud: Je ne vais quand même pas rapporter le colis en Chine!

Des frais plus élevés que la valeur de l’objet

Dans l’intervalle, Klarna avait déjà payé le fournisseur et demandé au Vaudois de s’acquitter de la facture, ce qu’il a refusé. Malgré preuves et explications, les rappels ont commencé à pleuvoir et, surtout, le fameux colis lui est revenu en retour. Contacté à plusieurs reprises, le service clients de Klarna s’est borné à lui répondre: «Il est de votre responsabilité de savoir où se trouve la marchandise et de vous assurer qu'elle soit livrée au commerçant».

«Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, déplore le Vaudois. Je ne vais quand même pas rapporter moi-même le colis en Chine!» Un argument qui n’a pas convaincu Klarna. Via une société de recouvrement, elle l’a mis aux poursuites. Il a fait opposition et, la semaine dernière, il a reçu un nouveau courrier le sommant de payer plus de 200 francs et de retirer son opposition, faute de quoi les «démarches juridique nécessaires» seraient entreprises. «J’ai l’impression d’être victime d’une tentative de chantage», déplore-t-il.