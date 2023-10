Vaud: La bisbille entre deux conducteurs finit en voyage sur le capot 

Le capot, un refuge pas si sûr

Arthur est remonté en voiture et a réussi à dépasser Françoise quelques kilomètres plus loin sur la route qui mène à Sainte-Croix (VD). Il s’est arrêté sur la voie et lui a fait signe d’ouvrir sa vitre. Celle-ci s’est brièvement arrêtée avant de redémarrer à vitesse réduite en effleurant le pied de l’homme, qui de peur de se faire écraser, est monté sur le capot. Françoise a ensuite poursuivi sa route avec un voyageur en posture très inconfortable. Pour le faire tomber, elle effectuait de temps en temps des freinages d’urgence. Quand la conductrice s’est brusquement arrêtée devant un passage à niveau, Arthur en a profité pour descendre et mettre fin à son calvaire.