Vaud: La caisse maladie lui réclame les primes de sa défunte épouse

Comme si le décès de sa femme en avril n’était pas suffisamment difficile à supporter, un Morgien s’est vu réclamer les primes d'assurance maladie de base de son épouse pour les mois qui ont suivi sa mort. Le 12 octobre, son assureur l’a mis aux poursuites. «Constater qu'on ignore le décès d'une personne et qu'on continue par manque d'organisation ou de compétence à réclamer des primes est inadmissible», a déploré ce dernier, désespéré, à nos confrères de « 24heures ».

Car l’homme a tout fait dans les règles en transmettant l’acte de décès quelques jours après la mort de sa femme. Ce qui n’a toutefois pas empêché Assura d’envoyer des rappels pour des primes impayées, puis des somations et un commandement de payer. Six mois après le décès de l’épouse, la compagnie d’assurance s’en est finalement excusée, invoquant des «délais administratifs» qui ont fait que «le dossier n’a pas été traité dans son intégralité». La caisse maladie promet que «les délais de remboursement et la prise d’appels ont été fortement améliorés. Nous poursuivons nos efforts pour régler encore certaines situations», rapporte le quotidien vaudois.